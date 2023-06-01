Polonya, İtalya'yı 3-1 devirdi

Kadınlar Milletler Ligi ilk maçında Polonya, İtalya'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Polonya, İtalya'yı 3-1 devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 19:56
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, İtalya'yı 3-1 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gün son mücadelesi ise A Milli Takım ile Sırbistan arasında saat 20.00'de başlayacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadeleleri, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Angela Grass (Brezilya)

Polonya: Stysiak, Korneluk, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Czyrnianska, Szczyglowska, Stenzel, Nowicka)

İtalya: Omoruyi, Bosio, Squarcini, Danesi, Sylvia Nwakalor, Degradi (Panetoni, D'Odorico, Battistoni, Malual)

Setler: 21-25, 25-20, 25-14, 25-18

Süre: 117 dakika

Polonya: 3 - İtalya: 1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery