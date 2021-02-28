Pirlo: 'Gençlerin anlayamaması utanç verici'

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Verona deplasmanında aldıkları 1 puanın ardından açıklama yaptı.



Pirlo düzenlenen basın toplantısında eksik ve sakat oyuncularının çokluğuna değinirken, "Bir maçın sonucunu etkileyecek küçük detaylar ve genç oyuncuların bunu anlayamaması utanç verici." sözlerini kullandı.



Sahada tecrübeli oyuncu eksikliğini hissettiklerini söyleyen Pirlo, "İkinci yarıya iyi başlayamadık. 60'tan sonra oyuncularımın enerjisinin bittiğii anlaşılıyordu. 4'lü savunmaya dönmek istedim ancak yedek kulübesinde bunu yapabilecek oyuncuların olmadığını gördüm. Eksiklerimiz varken yorgunluk bizim için büyük sorun oldu" diye konuştu.



Verona beraberliğinin ardından Serie A'da 46 puana yükselen Juventus, lider Inter'in 7 puan gerisinde kaldı.



