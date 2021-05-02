Pioli: "Hakan Çalhanoğlu en iyi potansiyeline ulaşmadı"

Milan'ın hocası Stefano Pioli, Benevento maçı sonrasında Hakan Çalhanoğlu yorumu yaptı.

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Pioli: 'Hakan Çalhanoğlu en iyi potansiyeline ulaşmadı'
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02 Mayıs 2021 08:52
Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Benevento'yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

Şampiyonluk şanslarının mucizeye kalmasına rağmen sezon sonuna kadar her maçı kazanmak istediklerini söyleyen Pioli, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de konuştu. Deneyimli hoca Çalhanoğlu'nun en yüksek potansiyeline henüz ulaşmadığını belirterek basın önünde oyuncusuna oyun içinde yapması gerekenleri anlattı.

Pioli'nin Çalhanoğlu sözleri şu şekilde:

"Bana göre Hakan Çalhanoğlu maksimum potansiyeline ulaşmadı. Sadece asist ve son toplarında biraz daha başını yukarıda tutması gerekiyor, opsiyonlarını görebilmeli. Daha çok gol atma motivasyonu olması lazım. Bu yetenekleriyle daha yüksek hedefler koymalı"

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