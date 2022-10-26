Pınar Karşıyaka zoru başardı

Avrupa'da sezona geçen yıldan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda taraftarından yoksun olmasına rağmen oynadığı ilk 2 iç saha maçını kazandı, liderlik yolunda avantaj elde etti.



Grupta ilk hafta Yunan ekibi AEK'yı evinde boş tribünler önünde 91-88 yenen Karşıyaka, Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 83-71 yenildikten sonra evinde İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia önünde hata yapmadı. Taraftarından yoksun olduğu son sınavda rakibini dar bir rotasyonla oynayıp 83-76 yenen Karşıyaka, 3 maçta 2 galibiyetle grupta AEK'yı deplasmanda yenen Bonn'un averajla gerisinde ikinciliğe tırmandı. Lider olarak adını direkt son 16 takım arasına yazdırmayı hedefleyen Karşıyaka gruptaki sonraki maçında 22 Kasım'da Emilia'ya konuk olacak.



MCCOLLUM DAMGASI



Pınar Karşıyaka'nın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız guardı McCollum, müthiş istatistiklerle Avrupa arenasına damga vurdu. Bu yıl takımına Süper Lig'deki Galatasaray NEF maçını da son saniye üçlüğüyle kazandıran ABD'li oyuncu, dün Emilia potasına 33 sayı bıraktı. İlk hafta AEK'ya da 29 sayı atan yıldız basketbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 26.7 sayı ortalamasıyla salı krallığında zirveye çıktı.



TRANSFER ARAYIŞI VAR



Reggio Emilia maçında yabancılardan Skyler Flatten ve yerli pivot Dusan'dan yararlanmayan, Thomas Akyazılı ve Mert'e çok az süre verebilen Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, transfer sinyali verdi. İlk etapta verim alınamayan Flatten'le yollarını ayırması beklenen yeşil-kırmızılılarda Sarıca, "Zor bir maçtı. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İkinci kez taraftarlarımız olmadan oynuyoruz. Maçın başında biraz yavaş ve tembel kaldık, savunma ribaundlarında hatalar yaptık fakat düzeltmeyi bildik. Özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte savunmamız çok iyiydi. Harika iş çıkardık. Hücumda ise özellikle McCollum önemli bir performans sergiledi fakat herkes elinden geleni yaptı. Kadro rotasyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz ancak bazı oyuncularımızın bu sertlikte oynamaya imkanı yok. Geliştirmek için belki kadromuza bir oyuncu katarız. Yönetimimiz ve sponsorumuzla bunu konuşuyoruz" dedi.



Sarıca, zor bir grupta yer aldıklarını belirtip evlerinde seyircisiz maçları kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.





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