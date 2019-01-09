Pınar Karşıyaka ezdi geçti! 32 sayı...

FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, evinde Z Mobile Priştine'yi farklı mağlup etti: 107-85.Grupta bu skorla 3 maçta 2 galibiyete ulaşarak iddiasını kanıtlayan Kaf-Kaf'ta Henry 22, Marei 21, Erdi 16 sayıyla skora katkı yaptı. Bu karşılaşmayla Avrupa'da tarihinde 200'üncü resmi maça çıkan Karşıyaka'da kulübün uluslararası arenada ilk kez boy gösteren basketbolcuları da unutulmadı.43 yıl önce 1975-76 sezonunda yeşil kırmızılı formayla Koraç Kupası'nda mücadele eden kadro, maça davet edildi. Başkan Turgay Büyükkarcı, karşılaşmadan önce ilk kez Avrupa kapısını açan eski basketbolculara çiçek verdi. Büyükkarcı, maçı da eski yıldızlarla birlikte izledi. Pınar Karşıyaka'da ameliyat olan Tayfun'un yanı sıra yeni transfer Birkan Batuk forma giymedi. Birkan ve son transfer Chris Evans'ın Europe Cup'ta bir sonraki maçta oynayacağı öğrenildi. Yeşil kırmızılı ekip kupada sonraki karşılaşmada 23 Ocak'ta Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak.Karşıyaka maça pota altından Marei ve İlkan'ın etkili oyunuyla önde başladı. Farkı 10 sayıya çıkaran yeşil kırmızılı ekip, ilk periyodu 29-20 önde tamamladı. İkinci periyotta Erdi ve Henry'nin de devreye girmesiyle fark 20 sayıya kadar yükseldi. Soyunma odasına 54-42 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Çok rahat bir oyun sergileyen Karşıyaka, üçüncü periyodu 76-63, maçı da taraftarlarının, "100, 100, 100" tezahüratlarıyla 107-85 önde tamamladı.