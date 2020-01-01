Phoenix Suns'da iki oyuncu, koronavirüse yakalandı!

Phoenix Suns'dan iki ismi belirsiz oyuncunun, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıkları bildirildi.



Arizona Republic'ten Duane Rankin'e göre, Suns pozitif testler nedeniyle gönüllü antrenmanlarını geçici olarak kapattı.



Bildirilen pozitif testler, NBA takımlarının Orlando'da sezonun yeniden başlaması beklentisiyle egzersiz programlarını hızlandırmaya başlamasıyla gelmiş oldu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski tarafından elde edilen ve takımlara dağıtılmış olan lig notuna göre, takımların Salı gününden itibaren antrenmanlar için dört oyuncuyla çalışmalarına izin verilmişti.



Wojnarowski Salı günü yaptığı açıklamada, bir Batı Konferansı playoff takımının "son birkaç hafta içinde dört pozitif vakası" olduğunu ve takımların "önemli sayıda pozitif test sonucu için hazırlandığını" bildirmişti.



ARIZONA'DA KOVID-19 VAKASI ARTIŞI



Arizona Sağlık Hizmetleri Departmanı verilerine göre, eyalet, 1-19 Haziran'dan itibaren Cuma günkü 3,001 de dahil olmak üzere, her gün 1.000'den fazla olan teyit edilmiş koronavirüs vakalarında bir artış görmüştü.



Suns, NBA sezonunun yeniden başlamasına katılması planlanan 22 takımdan biri. Şu anda Batı Konferansı'nda 26-39 derecesi olan takım, son playoff sıralaması için Memphis Grizzlies'den altı maç geride ve 13. sırada yer alıyor.



NBA'in sezona devam etme kuralları gereğince Phoenix, playofflara için oynanacak sekiz sıralama maçı sırasında aradaki farkı dört maça indirebilirse, 8 numaralı sıra için play-in turnuvasını zorlayabilir.



