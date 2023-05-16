Phoenix Suns'ın yeni başantrenör arayışındaki favorileri arasında Tyronn Lue ve Nick Nurse olduğu bildirildi.



Başantrenör Monty Williams ile yolları ayırmasının ardından Phoenix ekibi, yeni koç arayışında şimdiden gözüne iki ismi kestirmiş durumda.



The Athletic'ten Shams Charania, Suns'ın listesinin başında LA Clippers başantrenörü Lue ve Toronto Raptors'ın eski koçu Nurse'ün bulunduğunu söyledi:



"Bana Ty Lue'nun müsait olması halinde Suns'ın ideal 1 numaralı hedefi olacağı söylense de, lig kaynakları ayrıca Clippers'ın kendisiyle sözleşmesini uzatmayı tartışabileceğini de söylüyor. Nick Nurse'ün de, Phoenix'in aradığı şeye uyan başka bir uygun aday olduğu söyleniyor."



Charania, Lue ve Nurse'ün Suns'ın koçluk adayları sıralamasında neden en üst sıralarda yer aldığını ise şu şekilde açıkladı:



"Bana, Williams'ı gönderme kararlarının, yeni takım sahibi Mat Ishbia'dan yönetimin tüm bölümlerine kadar herkesi ilgilendiren, organizasyonel bir karar olduğu söylenmişti. Suns, sorumluluk sahibi ve hücum felsefesinde yaratıcı olacak, ayrıca yeni bir felsefe oluşturabilecek birini seçmek istiyor."



