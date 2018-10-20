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Phillip Cocu'dan Sivas öncesi Şener kararı!

Fenerbahçe'de son Medipol Başakşehir maçına göre bugünkü Sivassspor karşılaşmasının kadrosunda değişiklik söz konusu olacak.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'dan Sivas öncesi Şener kararı!
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20 Ekim 2018 04:31
Fenerbahçe'de son Medipol Başakşehir maçına göre bugünkü Sivassspor karşılaşmasının kadrosunda değişiklik söz konusu olacak.

Meksika - Şili maçında karşılıklı forma giyen Reyes ve Isla takıma geç katıldı. Perşembe gecesi İstanbul'a dönen ikili sadece tek antrenman yapabildi.

Teknik Direktör Cocu, sağ bekte alternatifi olduğu için Isla'ya ilk 11'de görev vermeyecek. Bu bölge için Şener hazırlanıyor. Reyes'in ise oynama ihtimali bulunuyor. Orta saha için alternatifi daha az olan Cocu, Meksikalıyı sahaya sürebilir. Bu gerçekleşirse sol kanatta Eljif Elmas görev yapacak. Aatif kadro dışı ve Valbuena da formsuz olduğu için bu bölgede genç futbolcu üzerinde duruluyor.

Yeniden başlasın

Teknik Direktör Cocu, Sivasspor maçı öncesi takımla yaptığı toplantılarda artık geçmişi unutmaları gerektiğini ifade etti.

Sivas maçını kazanarak çıkışa geçmek zorunda olduklarını belirten Hollandalı hoca, takımına güveniyor. Artık sistemi ve dizilişi belirleyen Cocu arayışlarına son verdi.

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