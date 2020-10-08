PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.