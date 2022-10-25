PFDK'den Galatasaray'a para cezası

PFDK, kupadaki Kastamonuspor maçındaki saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 56 Bin TL para cezası verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Galatasaray'a para cezası
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25 Ekim 2022 18:07
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

PFDK, Galatasaray'a 56 bin TL para cezası verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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