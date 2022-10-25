PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.



PFDK, Galatasaray'a 56 bin TL para cezası verdi.



Yapılan açıklama şu şekilde;



"GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."





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