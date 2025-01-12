Petkimspor çıkışa geçti

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor son haftalarda çıkışa geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor çıkışa geçti
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12 Ocak 2025 13:53
Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor son haftalarda çıkışa geçti.

Ligde bir ara bocalayıp alt sıralara gerileyen İzmir temsilcisi, Büyükçekmece deplasmanının ardından üst üste ikinci galibiyetini evinde Yalovaspor'u 93-65 yenerek aldı.

Ligde 14 maçta 6 galibiyetle devrenin bitimine 1 hafta kala Play-Off ve Türkiye Kupası'na katılma hesapları yapmaya başlayan Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde de geçen hafta Play-In etabında Hapoel Holon'u Azerbaycan'da yenerek son 16 kapısını araladı.

Petkimspor, Hapoel Holon'la salı günü Macaristan'da serinin ikinci sınavına çıkacak.
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