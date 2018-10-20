Peter Crouch: ''Man. United'dan nefret ederdim''

İngiliz futbolunun tecrübeli isimlerinden Stoke City forması giyenile ilgili samimi itiraflarda bulundu.Stoke City'de oynamasının yanı sıra Daily Mail için köşe yazısı ve değerlendirmeler yapan Crouch, Manchester United'dan nefret ettiğini ancak içinde bulundukları kaostan da zevk almadığını dile getirdi.Tecrübeli İngiliz golcü oyuncu, çocukluğundaki Manchester United anısını da anlatırken,ifadelerini kullandı.