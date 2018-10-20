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Peter Crouch: ''Man. United'dan nefret ederdim''

Tecrübeli İngiliz golcü Peter Crouch, Manchester United'ın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Peter Crouch: ''Man. United'dan nefret ederdim''
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20 Ekim 2018 13:51
İngiliz futbolunun tecrübeli isimlerinden Stoke City forması giyen Peter Crouch, Manchester United ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Stoke City'de oynamasının yanı sıra Daily Mail için köşe yazısı ve değerlendirmeler yapan Crouch, Manchester United'dan nefret ettiğini ancak içinde bulundukları kaostan da zevk almadığını dile getirdi.

Tecrübeli İngiliz golcü oyuncu, çocukluğundaki Manchester United anısını da anlatırken, ''Çocukken annemin ailesi Manchester City taraftarıydı. Babam ise beni her zaman Chelsea maçlarına götürürdü. Çocukken Manchester United'ı her zaman kazanırken görürdüm. Her şeyi kazandılar. Futbolcu oldum, kazanmaya devam ettiler. Bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bu yüzden futbol oynarken Manchester United'dan nefret etmeyi severdim. Onlara karşı oynadığımız maçlardan büyük zevk alırdım. Onları yendiğinizde en iyi takımı yendiğinizi bilirdiniz ama şu an içinde oldukları kaostan hoşlanmıyorum. Bana katılmayabilirsiniz ama Manchester United güçlü olduğunda ligin de daha güçlü olduğunu düşünüyorum. United'ın da eski gücüne kavuşmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.

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