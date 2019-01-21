Pep Guardiola'dan Liverpool itirafı; 'İsterdim'

Premier Lig'de Huddersfield'ı 3-0 mağlup edenmenajer, maçın ardından ilginç açıklamalar yaptı."Liverpool'un pozisyonunda olmak isterdim. Yapabileceğimiz tek şey, tüm maçlarımızı kazanmak. Başka yapacak bir şey yok""Her maçı kazanmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz edeceğim. Her maç daha iyisini yapmalıyız.""Ne yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool kazansa da kaybetse de biz kazanmaya devam etmek zorndayız."Manchester City, Premier Lig'de 56 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde yer alıyor.