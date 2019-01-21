Pep Guardiola'dan Liverpool itirafı; 'İsterdim'

Premier Lig'de Huddersfield'ı 3-0 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından ilginç açıklamalar yaptı.
İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;
"Liverpool'un pozisyonunda olmak isterdim. Yapabileceğimiz tek şey, tüm maçlarımızı kazanmak. Başka yapacak bir şey yok"
HER MAÇI KAZANMALIYIZ
"Her maçı kazanmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz edeceğim. Her maç daha iyisini yapmalıyız."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
"Ne yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool kazansa da kaybetse de biz kazanmaya devam etmek zorndayız."
Manchester City, Premier Lig'de 56 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;
"Liverpool'un pozisyonunda olmak isterdim. Yapabileceğimiz tek şey, tüm maçlarımızı kazanmak. Başka yapacak bir şey yok"
HER MAÇI KAZANMALIYIZ
"Her maçı kazanmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz edeceğim. Her maç daha iyisini yapmalıyız."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
"Ne yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool kazansa da kaybetse de biz kazanmaya devam etmek zorndayız."
Manchester City, Premier Lig'de 56 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın