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Pep Guardiola'dan Liverpool itirafı; "İsterdim"

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, ligde Liverpool'un 4 puan gerisinde olmalarından yakındı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola'dan Liverpool itirafı; 'İsterdim'
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21 Ocak 2019 01:57
Premier Lig'de Huddersfield'ı 3-0 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından ilginç açıklamalar yaptı.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"Liverpool'un pozisyonunda olmak isterdim. Yapabileceğimiz tek şey, tüm maçlarımızı kazanmak. Başka yapacak bir şey yok"

HER MAÇI KAZANMALIYIZ

"Her maçı kazanmalı ve oyunumuzu geliştirmeliyiz. Nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz edeceğim. Her maç daha iyisini yapmalıyız."

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

"Ne yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool kazansa da kaybetse de biz kazanmaya devam etmek zorndayız."

Manchester City, Premier Lig'de 56 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

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