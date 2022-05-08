Pep Guardiola: 'Yalan söylerseniz giderim'

Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle birlikte eleştiri oklarını üzerine çeken İngiliz devi Manchester'nin teknik patronu Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Neden bu kulübü ve insanları savundum? Onlarla çalıştığım için. Bir şeyle suçlandıklarında onlara soruyorum, 'Bana bunun nedenini söyleyin' diye. Açıklıyorlar ve onlara inanıyorum." dedi.



"BANA YALAN SÖYLERSENİZ BURADA DURMAM"



Kendisine yalan söylendiğini hissettiği an takımdan ayrılacağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Onlara da söyledim: 'Eğer bana yalan söylerseniz burada durmam. Size güvendiğim için bu kulübü savunuyorum' diye." ifadelerini kullandı.



"İYİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"



Her zaman işlerini düzgün yürüten bir kulüple çalışmak istediğini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Barcelona'yı çalıştırırken de en sevdiğim şey işleri düzgün yürüten bir kulübü temsil etmekti. Bu Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmakla ilgili değil. Taraftarlarımız için iyi şeyler yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



"PREMIER LİG'İ ÇOK SEVİYORUM"



Son olarak Premier Lig'in kalitesine değinen başarılı teknik adam, "Premier Lig'i çok seviyorum. Son 3-4 yılda olağanüstü bir takım kurduk ve rakiplerimizi zorluyoruz. Onlar da bizim sınırlarımızı zorluyor. Burada olmak harika" diyerek sözlerini noktaladı.





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