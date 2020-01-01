Pelinka açıkladı: 'Kısa boşluk, LeBron'u nasıl etkileyecek?'

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, kısa ölü sezonun takımın süperstarı LeBron James'i nasıl etkileyeceğini anlattı.



Pelinka, muhabirlerle yaptığı bir video konferans görüşmesinde, LeBron ve diğerlerini sağlıklı tutmanın ekip için önemli bir görev olacağını açıkladı:



"Bu, sezon boyunca dengeleyici bir hareket olacak. Şampiyonluk ile sezonun başlangıcı arasında son derece kısa bir boş zaman olduğunu bilerek, LeBron için, sağlığı için, takımın sağlığı için ve lig için en iyisinin ne olduğunu baştan sona dikkatli ve düşünceli bir şekilde, sene boyunca yürütmenin yolunu bulmak gerekli."



Rob, LeBron'a olan güvenini de belirterek, şunu ekledi:



"LeBron'la ilgili harika olan şey, vücudunu ve birlikte çalıştığı insanlardan oluşan ekibini hazırlama konusunda çok metodik ve bilimsel olması. Playofflardaki performansını en üst düzeye çıkarmak ve bir şampiyonluk kazanma konusunda, onunla gerçekten güçlü bir ortaklığımız oldu. Bunun her zaman dengeleyici bir hareket olduğunu düşünüyorum. NBA ve oyuncular birliğinin harika yanı, oyuncular için en iyi olanı yapma ve onları sakatlanacak pozisyonlara koymadığımızdan emin olma konusunda, aynı ortaklık merceğine sahip olmaları."



