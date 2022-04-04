Pedri: 'Galatasaray'a attığım gibi bir gol attım'

Barcelona'nın Sevilla'yı mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan 19 yaşındaki Pedri, attığı golü anlattı.

Pedri Galatasaray'a karşı İstanbul'da attığı golün bir benzerini attığını dile getirerek, "İstanbul'dakine benzer bir gol attım. Kaleye vurmadan önce rakiplerin kaymasını bekledim ve şutu çektiğimde topun ağlara gideceğini biliyordum." sözlerini kullandı.

Barcelona'nın 17 milyon euroya Las Palmas'tan satın aldığı Pedri, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maç ve 1450 dakikada 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.