Pedri: "Galatasaray'a attığım gibi bir gol attım"

Barcelonalı Pedri, Sevilla'ya karşı attığı galibiyet golünü Galatasaray'a karşı İstanbul'da attığı gole benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pedri: 'Galatasaray'a attığım gibi bir gol attım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2022 01:57
Barcelona'nın Sevilla'yı mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan 19 yaşındaki Pedri, attığı golü anlattı.
 
Pedri Galatasaray'a karşı İstanbul'da attığı golün bir benzerini attığını dile getirerek, "İstanbul'dakine benzer bir gol attım. Kaleye vurmadan önce rakiplerin kaymasını bekledim ve şutu çektiğimde topun ağlara gideceğini biliyordum." sözlerini kullandı.
 
Barcelona'nın 17 milyon euroya Las Palmas'tan satın aldığı Pedri, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maç ve 1450 dakikada 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.