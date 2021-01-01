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Payton: "LeBron, Jordan'dan 'açık ara' daha iyi bir oyuncu"

Hall of Fame oyuncu Gary Payton, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, NBA efsanesi Michael Jordan'dan "açık ara" daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Gary Payton, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, NBA efsanesi Michael Jordan'dan "açık ara" daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı bir röportajda Payton, LeBron veya Jordan arasında kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu tarttı ve Chicago Bulls efsanesinin bazı alanlarda avantaja sahip olabileceğini, ancak genel olarak Lakers yıldızının "açık ara" daha iyi olduğunu belirtti:

"Tamamen farklı iki basketbolcu. Jordan büyük şutlar sokan bir adamdı. Her seferinde topu alırdı ve gereken anlarda o şutu kullanırdı. LeBron'un çok yönlü bir basketbol oyuncusu olduğunu düşünüyorum.

Bana kimin daha iyi bir basketbol oyuncusu olduğunu sorarsanız, açık ara farkla LeBron James. Her şeyi yapıyor. Jordan'dan daha iyi pas atıyor, Jordan'dan biraz daha iyi top sürebiliyor. Şut konusunda daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Ribaund konusnuda da sanırım o daha iyi, ama Jordan da ribaund çekerdi. Ama dediğim gibi, ikisi de tamamen farklı oyuncular."


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