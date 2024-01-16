Paulo Dybala'dan Mourinho'ya veda!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından takımın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala bir paylaşımda bulundu.



Instagram hesabından Mourinho'ya veda eden Dybala, "Her şey için teşekkürler Mister. Sizinle çalışmak büyük bir zevkti. Verdiğiniz tavsiyeler ve bana söylediğiniz her kelime için teşekkürler. En iyi dileklerim sizinle. Umarım gelecekte bir kez daha karşılaşırız." ifadelerini kullandı.



Roma, Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinde kulübün efsane oyuncularından Daniele De Rossi'yi getirdiğini açıklamıştı.



30 yaşındaki Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol 6 asistlik performans gösterdi.



