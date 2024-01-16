Paulo Dybala'dan Mourinho'ya veda!

Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, görevden alınan Jose Mourinho için bir veda mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paulo Dybala'dan Mourinho'ya veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 17:47
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından takımın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından Mourinho'ya veda eden Dybala, "Her şey için teşekkürler Mister. Sizinle çalışmak büyük bir zevkti. Verdiğiniz tavsiyeler ve bana söylediğiniz her kelime için teşekkürler. En iyi dileklerim sizinle. Umarım gelecekte bir kez daha karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Roma, Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinde kulübün efsane oyuncularından Daniele De Rossi'yi getirdiğini açıklamıştı.

30 yaşındaki Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol 6 asistlik performans gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery