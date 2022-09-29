Paul Pogba: 'Yürekten verilmiş bir karardı'

Manchester United'da geçen 6 yılın ardından Juventus'a geri dönen Paul Pogba, bu kararınından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Fransız yıldız, "Juventus'a dönme kararı yürekten verilmiş bir karardı. Belki de geri dönmek için de doğru zamandı. Manchester United'da son 3 yılda sakatlıklar yaşadım ve işler benim için yolunda gitmedi. Bu bir sır değil" ifadelerini kullandı.



Takımı Juventus'un iyi bir dönemden geçmediğini aktaran Pogba, "Juventus, iki yıldır şampiyon olamadı. Ben ve Juventus için de iyi bir meydan okuma, belki de yeniden bir araya gelme zamanı gelmişti. Bu formanın özel olduğunu biliyorum ve ait olduğum yerin burası olduğundan hiç şüphem olmadı" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ