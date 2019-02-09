Premier Lig'in 26. haftasında, Fulham deplasmanına konuk oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, Fulham'ı deplasmandayenerken Norveçli teknik adamın çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini aldı.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Paul Pogba, 23. dakikada Anthony Martial kaydetti. Pogba, Solskjaer ile birlikte çıktığı 9 maçta 7 gol atarak son haftaların en formda isimlerinden biri olmayı devam ettirdi.Fulham'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Ryan Babel, maça ilk 11'de başlarken 76. dakikada inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Babel, altıpasın içinden topu direğe nişanladı, ardından teknik direktör Ranieri tarafından kenara alındı. Sezon başında Beşiktaş'tan alınan kaleci Fabri ise yedek bekledi.Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.Premier Lig'de haftaya Manchester United, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Fulham ise West Ham deplasmanına çıkacak.