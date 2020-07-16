Paul Pogba, Manchester'da kalıyor!

Hakkında "Ayrılacak" iddiaları çıkan Paul Pogba'nın takımı Manchester United ile yeni kontrat imzalayacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Paul Pogba, Manchester'da kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2020 20:42
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın geleceği belli oluyor.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun United'la 5 yıllık yeni bir kontrata imza atacağı iddia edildi. İngiliz basınının haberine göre Ole Gunnar Solskjaer, oyuncunun takımda kalmasını istedi ve Pogba ile anlaşmaya varıldı.

Pul Pogba'nın adı, Real Madrid ve eski takımı Juventus'la anılıyordu.

Fransız yıldız, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için