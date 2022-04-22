Paralimpik oyunlarına katılmak için başladığı gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve 6 senedir bilek güreşiyle uğraşan Ümit Burunlular, paralimpik oyunlarına katılmak için başladığı gülle atmadaki ilk turnuvasında Türkiye şampiyonluğunu elde etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 47 yaşındaki Burunlular, 2004'teki kaza sonrası omurilik felci olup tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.



Bilek güreşiyle hayata tutunan başarılı sporcu, 2016'dan itibaren sürdürdüğü bu branşta 2018'de namağlup, sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonluğunu, 2019'da da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğunu kazandı.



Hedef büyüten Burunlular, bilek güreşine paralimpik oyunlarında yer verilmemesi nedeniyle Kovid-19 salgınının ilk aylarında gülle atma sporuna merak sardı. İnternetten izlediği videolarla gülle atmanın inceliklerini öğrenen Burunlular, zaten güçlü olan kollarını daha da geliştirdi.



Burunlular yaklaşık 2 yıldır devam ettiği gülle atmada ilk kez bir turnuva bu ay katıldı. Mersin'de 16-17 Nisan'da gerçekleştirilen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Burunlular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.



- Her şey fizik tedavide gelen mesajla başladı



Ümit Burunlular, AA muhabirine, geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıl çok zorlu bir süreç yaşadığını söyledi. Hayatın devam ettiğini kendisi gibi engellilere gösterebilmek için azmini ortaya koyduğunu belirten Burunlular, şöyle konuştu:



"Ankara'da, Bilkent'te fizik tedavide yatarken telefonumu mesaj geldi; 'Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun düzenlemiş olduğu Keçiören'de Bilek Güreşi Şampiyonası'na tüm engelliler ve halkımız davetlidir' diye. Bu mesajdan dolayı heveslendim ve gitmek istedim. Çünkü engellisin, engelli sporlarına yakın olmak zorundasın ki ileride lazım olur düşüncesiyle baktım. Burada güzel insanlar olduğunu gördüm. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş engelliler var. Oradan bilek güreşine başlamış olduk ancak bilek güreşinin paralimpik spor dalına alınmadığından dolayı olimpiyatlara gitme şansımızın olmadığını gördük."



Bilek güreşinde 9 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu aktaran Burunlular, bu sayıları artırsa bile paralimpik oyunlarına katılamayacağını dile getirdi.



Gülle atmanın kendisine uygun bir spor olduğu düşüncesiyle rotasını bu yöne çevirdiğini anlatan Burunlular, çok sayıda video izlediğini ifade etti.



Mersin'de güzel bir ortamda yarıştıklarını anlatan Burunlular, "F55 kategorisinde yarıştık. 6 sefer attırdılar. En uzun atılan baz alınarak 8,49 santimetre ile rekor kırıp Türkiye şampiyonu oldum. Nasip olursa önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonaları gerçekleşirse onlara katılarak, 2024'te Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Tek isteğim o." dedi.



Ümit Burunlular, 9-10 yıldır bu sporu yapan Bulgar gülle atmacının 12 metreye kadar çıkabildiği bilgisini verdi.



Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kendisine bu destek olduğunu bildiren Burunlular, "Masalar yapılıyor, gülleler alınıyor. Önümüzde 2 yıl var, bu uzun bir süre. Bu sürede hedefim 13 metre. 13 metre atarak önce Bulgar rakibimi ve önümde kim rakip varsa hepsini geçerek olimpiyat şampiyonu olmak." ifadesini kullandı.



