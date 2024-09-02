Para triatlonda milli sporcu Uğurcan Özer, 6. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para triatlon branşında milli sporcu Uğurcan Özer, erkekler PTS5 sınıfında 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para triatlonda milli sporcu Uğurcan Özer, 6. oldu
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02 Eylül 2024 15:38
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para triatlon branşında milli sporcu Uğurcan Özer, 6. oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Pont Alexandre'de düzenlenen triatlon yarışlarında milli sporcu Uğurcan, erkekler PTS5 sınıfında mücadele etti.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 4,35 kilometre koşudan oluşan parkuru 1.01.17'lik derecesiyle bitiren Uğurcan Özer, 10 sporcu arasından yarışı 6. sırada bitirdi.

Altın madalyayı ABD'den Chris Hammer, gümüş madalyayı Brezilya'dan Ronan Cordeiro, bronz madalyayı ise Almanya'dan Martin Schulz kazandı.

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