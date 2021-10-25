Para tekvandocu Kadriye Turgut, altın madalyaya odaklandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda K44 +65 kilo kategorisinde bronz madalya kazanan 25 yaşındaki milli sporcu Kadriye Turgut, Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak başarı çıtasını yükseltmek istiyor.



Doğum sırasında sinir ağı zedelenmesi sonucu bir kolunda güç kaybı yaşayan Kadriye Turgut, lisede yakın arkadaşının ablası sayesinde 7 yıl önce tekvandoyla tanıştı.



Kadriye Turgut, tatamide verdiği mücadeleyle rakiplerine üstünlük sağlayarak Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle adeta yaşama tutundu.



Son olarak geçen ay İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan Kadriye Turgut, 11-12 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.



2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da katılmak isteyen Kadriye Turgut, engelli genç sporculara örnek olmaya çalışıyor.



"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"



Kadriye Turgut, AA muhabirine, engelleri aşarak ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle hayata tutunduğunu söyledi.



Yedi yıldır tekvandoyla ilgilendiğini dile getiren milli sporcu, "2014 yılında Dünya Şampiyonası'na katıldım, üçüncü oldum. Avrupa şampiyonalarında ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var. Son katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü oldum. Aralık ayında Dünya Şampiyonası var. Nasipse oraya katılıp şampiyon olmak istiyorum. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." diye konuştu.





Engelli gençlere spora yönelmeyi tavsiye eden Kadriye Turgut, "Engeli olan arkadaşlarımız hiç düşünmeden spora başlasın. Özellikle para tekvandoyu yapabiliyorlarsa yapsınlar. Kesinlikle hayatları kolaylaşıyor." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, büyük hedefleri olduğunu dile getirerek, yurt içinde elde edeceği başarıların yanı sıra Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.





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