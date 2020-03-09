Para masa tenisinde 3 madalya

İspanya'da düzenlenen Uluslararası Kosta Brava Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Para masa tenisinde 3 madalya
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09 Mart 2020 16:36
İspanya'da düzenlenen Uluslararası Kosta Brava Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvanın bireysel müsabakalarında kadınlar klas 3 kategorisinde Hatice Duman gümüş, erkekler klas 5 kategorisinde Hamza Çalışkan bronz madalya elde etti.

Klas 3-4 kategorisinin kadınlar takım maçlarında, Hatice Duman ve İrem Oluk ise bronz madalyayanın sahibi oldu.

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