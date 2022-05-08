İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Everton, Leicester City'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek nefes aldı. İşte maçın özeti.
Özet İzle: Everton, Leicester'ı yıktı, nefes aldı!
Everton'un Leicester City'i deplasmanda 2-1 yendiği maçın özeti Sporx'te.
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08 Mayıs 2022 22:41
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