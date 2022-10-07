Almanya Bundesliga'nın 9. hafta maçında Hoffenheim ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Werder Bremen, 2-1'lik skorla kazandı.



Werder Bremen, karşılaşmanın 18. dakikasında Marvin Ducksch'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 32. dakikada Munas Dabbur ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarının büyük bir bölümü 1-1 eşitlikle devam ederken Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 87. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.



Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Werder Bremen, 15 puana yükseldi. Hoffenheim, 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Werder Bremen, sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Hoffenheim, Schalke 04 deplasmanına gidecek.



Fotoğraf Kaynak: Werder Bremen / Twitter





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