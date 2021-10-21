Ousmane Dembele Newcastle'a doğru!

Premier Lig ekibi Newcastle United, Barcelona'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'ye yıllığı 12,6 milyon sterlin olmak üzere beş yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.



Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki Fransız oyuncu henüz İspanyol devi ile yeni bir sözleşme imzalamadı.



Newcastle'ın 305 milyon sterlinlik devralma sürecinden sonra büyük harcamalar yapacağı tahmin edilirken, Barcelona ile henüz sözleşme yenilemeyen Dembele'nin gelecek sezon Newcastle'da oynamaya sıcak baktığı açıklandı.



Dembele bonservissiz ayrılırsa Barça için feci olur



2017 yılında 124 milyon sterline Borussia Dortmund'dan transfer edilen Dembele, bonservis ödenmeden ayrılırsa barcelona için feci bir durum olacağı belirtildi.



Fransız Hücumcu, sakatlıklarla dolu Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 118 maçta sadece 30 gol atabildi.





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