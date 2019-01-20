Osmanlıspor'un çıkışını devam ettirdi

Kadrosunu güçlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son 7 haftada 19 puan topladı.Sahasında Boluspor'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.Burhan Eşer'in iki golle yıldızlaştığı maçta Osmanlıspor'un diğer golü Sinan Kurt'tan geldi.Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde eden mor-sarılı takım, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı.Mustafa Reşit Akçay ile ilk 11 haftada 13 puan toplayan Osmanlıspor, Özköylü idaresinde çıktığı 7 maçta ise hanesine 19 puan yazdırdı.Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, daha sonra Bolu'da oynanan maçta Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor deplasmanında (0-1) galibiyet serisini başlatan başkent ekibi, sırasıyla Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u da 3-1 yendi.Osmanlıspor, Boluspor galibiyetiyle puanını 32'ye çıkardı.Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, ara transfer döneminde şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağladı.Ognjen Todorovic, Jovan Blagojevic, Sloan Privat, Mehmet Yiğit, Okan Deniz ve son olarak eski futbolcusu Galip Güzel'i transfer eden mor-sarılı takım, alternatifli bir kadro oluşturdu.