Zeytinburnu'nda yapılan Beştelsiz Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nin resmi açılışı geçekleştirildi.Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve diğer davetliler katıldı.Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin her tarafına spor tesisleri kazandırdıklarını belirterek, "Ülkemiz özellikle Cumhurbaşkanımız önderliğinde önemli tesisler kazandı. Bakanlık olarak en modern buz pateni tesisini Zeytinburnu Belediyesi ile yapıyoruz. O da tamamlanınca ülkemize eser olarak katılacak. Yıkımına başlanan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine büyük bir basketbol tesisi kuruyoruz. Bu tesislerin hepsi Zeytinburnu'na değer katacak. Zeytinburnu, artık bir spor merkezi haline geliyor. Mahalli idarelerin gençlere bu tür imkanları sağlaması da çok önemli. Amatör spor kulüplerine ve gençlere verdiği destekten dolayı sayın başkana teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı."Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadele birinci önceliğimiz. Sokaklarda biz olacağız. Burası gençlerin gelebileceği, onlara sosyal aktivite imkanı sağlayan bir tesis. Spor yapan gençlerin uyuşturucudan uzak kalacağı bir ortam. Bu tesislerde gençlerimiz yalnız kalmayacak. Gençler burada spor yaparak kendi vücutlarını tanıyacak. O vücuda zarar vermek istemez. Sporun birleştirici gücü çok önemli. Terör örgütleri, uyuşturucu vasıtasıyla gençleri zehirliyor. Onları kendilerine militan haline getiriyorlar. Sokakları uyuşturucu çetelerine ve terör örgütlerine bırakamayız. O yüzden bu tesislerin sayısının artmasına ihtiyacımız var. Burada muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve mahalli idarelere görev düşüyor. Hep beraber bunu başaracak güçteyiz."Bakan Bak, son olarak Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamanın ardından çocukları da yanına alarak diğer davetliler ile tesisin açılış kurdelesini kesti.Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise yaptığı açıklamada, iki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı toplu açılış töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Açılış töreninde, hayata geçecek projelerden bahsetmiştik. Onlardan biri de şu an üzerinde bulunduğumuz Beştelsiz Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ydi. Tesisin yapımı için yaklaşık 5,5 milyon lira harcandı. Önümüzdeki 3 ay boyunca her hafta bir projenin açılış töreni olacak. Bizlere her konuda yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.