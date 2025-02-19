Orkun Kökçü: "Liverpool - Barça; hiç fark etmez!"

Benfica'ya turu getiren Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu için takımından emin konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Orkun Kökçü: 'Liverpool - Barça; hiç fark etmez!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2025 09:41
Son güncelleme 19 Şubat 2025 09:54
84. dakikada attığı golle Benfica'ya Monaco karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nu getiren Orkun Kökçü, maçın ardından açıklama yaptı.

İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, evindeki maçın 84. dakikasına 3-2 geride girdi ancak Orkun Kökçü, attığı golle turu getiren isim oldu.

Orkun, maçın ardından "Zor bir geceydi çünkü önde baskı yaptıklarını ve agresif oynadıklarını biliyorduk. En iyi oyunumuzu sergilediğimizi düşünmüyorum ama sonuçta mutluyuz çünkü hedefe ulaştık ve bir sonraki tura geçtik ki en önemlisi de buydu. Bu sonuca katkıda bulunduğum için mutluyum. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükseldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL - BARÇA: HİÇ FARK ETMEZ!"

"Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez." cevabını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery