Orkun Kökçü: 'Liverpool - Barça; hiç fark etmez!'

"LIVERPOOL - BARÇA: HİÇ FARK ETMEZ!"

Portekiz'de manşetler ORKUN KÖKÇÜ 🇹🇷



— Sporx (@sporx) February 19, 2025

84. dakikada attığı golle Benfica'ya Monaco karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nu getiren Orkun Kökçü, maçın ardından açıklama yaptı.İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, evindeki maçın 84. dakikasına 3-2 geride girdi ancak Orkun Kökçü, attığı golle turu getiren isim oldu.Orkun, maçın ardından "Zor bir geceydi çünkü önde baskı yaptıklarını ve agresif oynadıklarını biliyorduk. En iyi oyunumuzu sergilediğimizi düşünmüyorum ama sonuçta mutluyuz çünkü hedefe ulaştık ve bir sonraki tura geçtik ki en önemlisi de buydu. Bu sonuca katkıda bulunduğum için mutluyum. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükseldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı."Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez." cevabını verdi.