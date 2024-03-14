Orkun Kökçü, Avrupa'da Rıdvan Yılmaz'ı üzdü!

Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı.



Ibrox Stadium'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Rafa Silva kaydetti.



Rangers'ta Rıdvan Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü, 65. dakikada oyuna dahil oldu.



2-2 sona eren ilk maçın ardından Benfica adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıran taraf oldu.



Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.





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