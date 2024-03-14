Orkun Kökçü, Avrupa'da Rıdvan Yılmaz'ı üzdü!

Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Orkun Kökçü, Avrupa'da Rıdvan Yılmaz'ı üzdü!
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14 Mart 2024 22:41
Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı.

Ibrox Stadium'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Benfica adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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