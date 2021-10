Ordu'da futbol maçında 4 kişi gözaltına alındı

Yeni Ordu Stadı'nda 23 Ekim'de oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK-Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."



Orduspor 1967'den kınama



Kulüp Başkanı Savaş Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ordu Stadı'nın açılışında meydana gelen ve kulübümüze karşı yapılmış provokasyon niteliğindeki üzücü olayı şiddetli kınıyorum." ifadesine yer verdi.



Kulübün açıklamasında ise yıllardır taraftarın hazırladığı 52. dakika şovunda her maç olduğu gibi 23 Ekim saat 19.00'da Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile olan karşılaşmalarında da taraftar tarafından 52. dakika konfeti atıldığı belirtildi.



Orduspor tribünlerinden gelen, herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki istenmeyen görüntüler oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kur'an-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır. Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz."





