Galatasaray'ın üç kez kiraladığı Henry Onyekuru, Olimpiakos'ta mutlu değil. Sarı kırmızılı formayı tekrar giymek için can atan ve menajeri aracılığıyla haber gönderen Nijeryalı hücum oyuncusu Dursun Özbek yönetiminden haber bekliyor. Ancak şu anki öncelik kanatlar değil orta saha. Eğer şartlar uygun olursa Onyekuru'nun bir sezonluğuna kiralanması gündeme gelecek.Onyekuru geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde toplamda 27 maça çıkarak bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu ve İstanbul'daki günlerini mumla arattı.Onyekuru Galatasaray formasıyla ise 71 maça çıkarak bu maçlarda 22 gol 12 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Yıldız oyuncu en çok da Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl sonra alınan galibiyette attığı son golle tarihe geçmiş ve 'Onyekuru'dan koşu var' sözü taraftarların diline dolanmıştı.