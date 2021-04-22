Onyekuru, Antalyaspor maçına yetişecek mi?

Trabzonspor maçında forma giyemeyen Onyekuru'nun Antalyaspor karşılaşmasında da geri dönmesi zor görünüyor

Abone Ol
Onyekuru, Antalyaspor maçına yetişecek mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2021 10:54
Trabzonspor maçı için dün sabah Florya'da toplanan Galatasaray kampta Onyekuru şoku yaşadı. Nijeryalı yıldız sağ üst arka adalesindeki ağrılardan dolayı son anda kadrodan çıkartıldı.

Fatih Terim, eski sakatlığı nükseden oyuncusunun durumunun bugün daha net olarak öğrenileceğini açıkladı. Ancak Nijeryalı'nın cumartesi günü Antalyaspor'a karşı oynaması da zor görünüyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.