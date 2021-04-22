Onyekuru, Antalyaspor maçına yetişecek mi?

Trabzonspor maçı için dün sabah Florya'da toplanan Galatasaray kampta Onyekuru şoku yaşadı. Nijeryalı yıldız sağ üst arka adalesindeki ağrılardan dolayı son anda kadrodan çıkartıldı.



Fatih Terim, eski sakatlığı nükseden oyuncusunun durumunun bugün daha net olarak öğrenileceğini açıkladı. Ancak Nijeryalı'nın cumartesi günü Antalyaspor'a karşı oynaması da zor görünüyor.