Önder Özen: 'Ljajic'ten vazgeçilmez'

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Adem Ljajic, spor otoritelerinden de tam not oldu.



Adem Ljajic'in performansını değerlendirne Önder Özen de "Ljajic'in vazgeçilmesi zor bir futbolcu" olduğunu dile getirdi. Özen'in yorumları şu şekilde;



"Ljajic bugün oyuna ağırlığını koydu. Kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil. Ligimizin en değerli oyun kurucularının başında geliyor. Fenerbahçe de, Galatasaray da böyle bir oyuncuya hayır demez ama Sergen hocanın oynatmadığı dönemlerde de Adem Ljajic'in en iyi durumunda olmadığını söyleyebiliriz. Zaman zaman Beşiktaş taraftarı da, sevdiği bir oyuncuya tepki gösterdi"



