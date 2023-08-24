Omar Colley, Dinamo Kiev'i de boş geçmedi

Beşiktaş'ın Pendikspor'la oynadığı lig maçında attığı golle takımının 1-1 sona eren maçtaki tek golünü kaydeden Omar Colley, Dinamo Kiev ağlarını da havalandırdı.
Ukrayna temsilcisi karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncunun, Pendikspor mücadelesinde kornerden attığı bir gol de geçerli sayılmamıştı.
Ukrayna temsilcisi karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncunun, Pendikspor mücadelesinde kornerden attığı bir gol de geçerli sayılmamıştı.