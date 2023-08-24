Omar Colley, Dinamo Kiev'i de boş geçmedi

Omar Colley, Pendikspor'un ardından Dinamo Kiev'i de boş geçmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Omar Colley, Dinamo Kiev'i de boş geçmedi
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24 Ağustos 2023 23:09
Beşiktaş'ın Pendikspor'la oynadığı lig maçında attığı golle takımının 1-1 sona eren maçtaki tek golünü kaydeden Omar Colley, Dinamo Kiev ağlarını da havalandırdı.

Ukrayna temsilcisi karşısında Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncunun, Pendikspor mücadelesinde kornerden attığı bir gol de geçerli sayılmamıştı.

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