Olshey: "Dame'in ayrılacağını varsayarak hareket etmeliyiz"

Portland Trail Blazers genel menajeri Neil Olshey, ekibin "Damian Lillard'ın ayrılmadığından emin olmak için ayrıldığını varsayması gerektiğini" söyledi.



Lillard'ın, ekibin bir kez daha playofflardan erkenden elenmesinin ardından Portland'dan ayrılmak istediğiyle ilgili çeşitli söylentilere rağmen, Olshey, yıldız oyuncunun aslında ayrılmak istediğini düşünmediğini belirtti:



"Bence ayrılmak istemiyor. Burada bir imparatorluk kurmuş durumda. Ama gitmeyeceğinden emin olmak için, ayrılacağını varsaymamız gerek."



31 yaşındaki yıldız, geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermediğini söyleyerek Blazers'a takas talebinde bulunduğu yönündeki söylentileri yalanlamıştı. ESPN'den Brian Windhorst, Lillard'ın Portland'ın gelecek sezon öncesinde kadroda önemli iyileştirmeler yapmasını istediğini bildirmişti.



Dame başka bir yere gitmeye karar verirse, kendisiyle ilgilienen birçok takım bulunuyor. Yakı zamanda, Philadelphia 76ers ve New York Knicks ekiplerinin Lillard'ı 'agresif bir şekilde takip eden' takımlar arasında olduğu bildirilmişti.



Geçtiğimiz sezon Lillard, Trail Blazers formasıyla maç başına 28.8 sayı, 4.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları tutturmuştu.



