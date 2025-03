Arkansas Üniversitesi'ni Final Four'a taşıyan ve NBA'de dokuz sezon forma giyen Oliver Miller, 54 yaşında hayatını kaybetti.



Miller'in ölüm haberini çarşamba günü eski takımları ve NBA Emekli Oyuncular Derneği duyurdu. Ölüm nedeni açıklanmazken, Arkansas Üniversitesi'nin 1990 Final Four takımı için düzenlediği bir etkinlikte Miller'ın kansere yakalandığı belirtilmişti. Miller, geçen ay sosyal medyada paylaştığı bir videoyla takıma teşekkür etmişti.



"Koca O" lakabıyla tanınan ve 2.06 metre boyunda, 127 kiloya yakın olan Miller, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde 136 kiloyu aşmıştı. Arkansas'ta 1988-1992 yılları arasında forma giyen Miller, dört sezonda 12.2 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 1989-90 sezonunda efsanevi koç Nolan Richardson yönetimindeki Arkansas, Final Four'a yükselmiş ancak Duke'a yenilmişti. Miller, 1991'de Güneybatı Konferansı'nda Yılın Oyuncusu seçildi.



Arkansas Üniversitesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Arkansas efsanesi Oliver Miller'ın vefatından derin üzüntü duyuyoruz. 1990 Final Four takımının kilit isimlerinden, SWC Hall of Fame üyesi, bir NBA birinci tur seçimi ve gerçek bir Razorback ruhu taşıyan Miller'ı sevgiyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



Miller, 1992 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından 22. sıradan seçildi. Kariyerinde Suns, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Minnesota Timberwolves formaları giydi. 7.4 sayı ve 5.9 ribaund ortalamaları yakalayan Miller, Avrupa'da, Continental Basketball Association'da, United States Basketball League'de ve Harlem Globetrotters'ta da forma giydi.



Toronto Raptors, çarşamba gecesi Philadelphia 76ers maçı öncesinde Miller için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Raptors, 1995 genişleme draftında Miller'ı kadrosuna katmıştı.