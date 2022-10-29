Olimpiyat'ta ilginç an: Muslera & Okan Buruk

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç anlar yaşandı.



32. dakikada Adnan Uğur, orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Fernando Muslera ise hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. Tecrübeli eldiven, teknik adamına pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.



Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.



Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.



GEÇEN HAFTA SARI KART GÖRMÜŞTÜ



Fernando Muslera, geçen hafta Alanyaspor karşısında Boey'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda hakeme itirazı ve kalesini terk etmesi sebebiyle sarı kart görmüştü.



OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA



Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaşanan diyalog için, "Muslera'nın geçen haftaki hikayesi var. Zaten pozisyon içindeyken kaleden gelmedi hakem sarı kart gösterdi. Bugün de özellikle gitmedi. Rakip kaleci geldi ama rakip kaleciye sarı kart gösterilmeyince Muslera, 'Ben gittiğimde hemen sarı kart gösteriyorlar. Rakip kaleci orada. Pozisyonun içerisinde ona göstermiyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.



