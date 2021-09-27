Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmada Olimpiu Morutan , attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.



Galatasaray'da attığı ilk golden sonra Fatih Terim'e koşan ve deneyimli teknik adamla büyük bir sevinç yaşayan Morutan, sarı-kırmızılı taraftarları da performansıyla mutlu etti.



21 yaşındaki Olimpiu Morutan, attığı golün yanı sıra saha içerisindeki performansıyla da dikkat çeken isimlerden oldu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Morutan için "Galatasaraylılar, Morutan'ın bu gollerine alışsın. Bunlardan daha çok atacak. 21 yaşında. Gelişime açık. Çok rahat çalım atıyor. Galatasaray yatırım için aldı muhtemelen. Gelecekte ne olur? Yıldıza tavan vurulmaz. Çabuk, tekniği iyi." yorumunu yaptı.



Metin Tekin ise "Morutan sağ kenarı sadece içeri girerek kat edebiliyor ve harika girdi, golü yaptı. Kaleye çok daha yakın, daha merkezde olsa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a zamanla çok daha şey katacaktır" ifadelerini kullandı.



OLIMPIU MORUTAN'IN PERFORMANSI



1 gol

20 İsabetli pas (%83,3 başarı)

11 ikili mücadele kazanma

5 top çalma (Sahanın en iyi iki isminden biri)

6 çalım

2 kazanılan sahipsiz top

2 şut pası (Takımının en iyisi)

4 isabetli uzun top



* Ortalama puan: 8.0



