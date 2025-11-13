Ole Gunnar Solskjaer'den Scott McTominay itirafı!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibinden eski öğrencisi Scott McTominay ile ilgili itiraflarda bulundu.Norveçli teknik adam, Manchester United'ın McTominay'ı Napoli'ye göndermesine çok şaşırdığını söyledi.Solskjaer,dedi.Manchester United'dan geçen yıl Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki McTominay, Napoli forması altında çıktığı 50 maçta 17 gol attı ve 7 asist yaptı.