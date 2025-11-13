13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Ole Gunnar Solskjaer'den Scott McTominay itirafı!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibinin Scott McTominay'ı Napoli'ye göndermesine çok şaşırdığını söyledi.

calendar 13 Kasım 2025 13:59
Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibinden eski öğrencisi Scott McTominay ile ilgili itiraflarda bulundu.

Norveçli teknik adam, Manchester United'ın McTominay'ı Napoli'ye göndermesine çok şaşırdığını söyledi.

Solskjaer, "Bu transfere gerçekten çok şaşırdım. Her kulüp, kulübün neyi temsil ettiğini bilen ve kendi altyapısından yetişmiş oyuncuların oluşturduğu bir çekirdek kadroya ihtiyaç duyar. McTominay, İtalya'da ne kadar fantastik bir oyuncu olduğunu kanıtladı. O, her kulübün ihtiyaç duyacağı türden bir kişiliğe sahip." dedi.


Manchester United'dan geçen yıl Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki McTominay, Napoli forması altında çıktığı 50 maçta 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
