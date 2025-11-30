Sahaya atılan maddeler nedeniyle hakem derbiyi durdurdu ve yardımcılarıyla birlikte içeri gitti! 😳 pic.twitter.com/C0s2fcJqGS



— S Sport Plus (@ssportplustr) November 30, 2025

Batista Mendy'nin hatasında Fornals, Sevilla defansını çalımlayarak Betis'i derbide öne geçirdi! 🔥⚽️



⚡️SUPERCUMA koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1299 TL! ➡https://t.co/E5dsH7exnk@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/utYYNVumPm



— Sporx (@sporx) November 30, 2025

Real Betis, Altimira'nın golüyle Endülüs derbisinde farkı 2'ye çıkardı.



⚡️SUPERCUMA koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1299 TL! ➡https://t.co/E5dsH7dZxM@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/iB6SouAnwJ



— Sporx (@sporx) November 30, 2025

Sevillalı Isaac, Endülüs derbisinde direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı!



⚡️SUPERCUMA koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1299 TL! ➡https://t.co/E5dsH7dZxM@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/1veQizSqHx



— Sporx (@sporx) November 30, 2025

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanan Endülüs derbisini 2-0'lık skorla konuk ekip Real Betis kazandı.Real Betis'e derbide zaferi getiren golleri 54. dakikada Pablo Fornals ve 69. dakikada Sergi Altimira kaydetti.Sevilla'da Isaac Romero 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Derbi, 89. dakikada Betisli Natan'ın kışkırtması sonrası tribünlerden sahaya yağan yabancı maddeler nedeniyle duraklatıldı. Hakem Montero, stadyumda anons yaptırdı ve soyunma odasına gitti. Takımlar ise kalan dakikaları oynamak istediklerini belirterek soyunma odasına gitmedi.Trabzonspor'un Sevilla'ya kiraladığı Batista Mendy, ilk 11'de başladı ve 61 dakika oyunda kaldı. Eski Galatasaraylı Marcao ise sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı.Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ise sakatlığı nedeniyle derbide foram giyemedi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ise Betis adına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Sevilla'ya karşı son 2 derbiyi kazanan Betis, puanını 24'e çıkardı. Son 6 lig maçında 5. mağlubiyetini alan Sevilla ise 16 puanda kaldı.Betis, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Sevilla ise Valencia deplasmanına gidecek.