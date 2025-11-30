30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-168'
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-073'
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-0DA
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
0-01'
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Olaylı Endülüs derbisini Betis kazandı!

Real Betis, tribün olayları nedeniyle 89. dakikada duraklatılan Endülüs derbisinde Sevilla'yı 2-0 mağup etti.

30 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanan Endülüs derbisini 2-0'lık skorla konuk ekip Real Betis kazandı.

Real Betis'e derbide zaferi getiren golleri 54. dakikada Pablo Fornals ve 69. dakikada Sergi Altimira kaydetti.

Sevilla'da Isaac Romero 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.


TRİBÜN OLAYLARI NEDENİYLE MAÇ DURDURULDU

Derbi, 89. dakikada Betisli Natan'ın kışkırtması sonrası tribünlerden sahaya yağan yabancı maddeler nedeniyle duraklatıldı. Hakem Montero, stadyumda anons yaptırdı ve soyunma odasına gitti. Takımlar ise kalan dakikaları oynamak istediklerini belirterek soyunma odasına gitmedi.

TANIDIK İSİMLER NE YAPTI?

Trabzonspor'un Sevilla'ya kiraladığı Batista Mendy, ilk 11'de başladı ve 61 dakika oyunda kaldı. Eski Galatasaraylı Marcao ise sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

Fenerbahçe'nin Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ise sakatlığı nedeniyle derbide foram giyemedi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ise Betis adına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

BETİS YÜKSELİYOR; SEVILLA DÜŞÜYOR

Sevilla'ya karşı son 2 derbiyi kazanan Betis, puanını 24'e çıkardı. Son 6 lig maçında 5. mağlubiyetini alan Sevilla ise 16 puanda kaldı.

Betis, gelecek hafta Barcelona'yı konuk edecek. Sevilla ise Valencia deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Beşiktaş 14 7 3 4 23 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 25 8
