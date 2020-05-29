Olay karar: Protokole uymadıkları için 6 puan silme cezası

Avusturya Ligi'nde koronavirüs protokolüne uymadığı gerekçesiyle LASK Linz'in 6 puanı silindi, belki de ligin kaderi değişti.

Olay karar: Protokole uymadıkları için 6 puan silme cezası
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29 Mayıs 2020 00:39
Avusturya Ligi lideri LASK Linz, idmanlarını protokole uygun şekilde gerçekleştirmediği için puan cezasıyla karşı karşıya kaldı.

11 kulübün, çekilen bir video sayesinde idmanlarını "gizlice tam kadro" gerçekleştirdiği için şikayet ettiği LASK Linz'e federasyon 6 puan silme ve 75 bin euro para cezası verdi.

6 puanın silinmesinin ardından LASK Linz 21 puana düştü, Salzburg ise 24 puanla ligin yeni lideri oldu.

LASK'ın karara itiraz hakkının saklı tutulduğu belirtildi ancak teknik direktör Valerien Ismael ve başkan yardımcısı Jürgen Werner, olayın ortaya çıkmasının ardından tam kadro idman yaptıklarını itiraf ederek özür dilemişti.

6 PUAN SİLİNMEDEN ÖNCE PUAN DURUMU



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