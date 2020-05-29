Olay karar: Protokole uymadıkları için 6 puan silme cezası

6 PUAN SİLİNMEDEN ÖNCE PUAN DURUMU

lideri, idmanlarını protokole uygun şekilde gerçekleştirmediği için puan cezasıyla karşı karşıya kaldı.11 kulübün, çekilen bir video sayesinde idmanlarını "gizlice tam kadro" gerçekleştirdiği için şikayet ettiği LASK Linz'e federasyonverdi.6 puanın silinmesinin ardından LASK Linz 21 puana düştü, Salzburg ise 24 puanla ligin yeni lideri oldu.LASK'ın karara itiraz hakkının saklı tutulduğu belirtildi ancak teknik direktör Valerien Ismael ve başkan yardımcısı Jürgen Werner, olayın ortaya çıkmasının ardından tam kadro idman yaptıklarını itiraf ederek özür dilemişti.