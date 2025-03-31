Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Kupası 2. ayak yarışmalarının 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayağı Antalya'da yapılacak
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31 Mart 2025 16:53

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Kupası 2. ayak yarışmasının Antalya'da yapılacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre müsabakalar, 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Yarışma, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.

Aynı tesislerde 28-29 Nisan tarihlerinde Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışması da düzenlenecek.

 

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