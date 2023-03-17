Okan Buruk'tan sürpriz tercihler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasında kadrodaki tercihleriyle dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
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Okan Buruk'tan sürpriz tercihler
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17 Mart 2023 18:55
Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz tercihler geldi.

Genç teknik adam, Victor Nelsson'un cezalı olduğu maçta savunmanın göbeğinde formayı Kaan Ayhan'a verdi. Okan Buruk orta sahada ise Lucas Torreira yerine Berkan Kutlu'yu tercih etti.

Galatasaray'ın hücumdaki 4'lüsü ise; Barış, Rashica, Kerem ve Icardi'den oluştu.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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