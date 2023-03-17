Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz tercihler geldi.Genç teknik adam, Victor Nelsson'un cezalı olduğu maçta savunmanın göbeğinde formayı Kaan Ayhan'a verdi. Okan Buruk orta sahada ise Lucas Torreira yerine Berkan Kutlu'yu tercih etti.Galatasaray'ın hücumdaki 4'lüsü ise; Barış, Rashica, Kerem ve Icardi'den oluştu.