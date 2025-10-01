30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Okan Buruk'tan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından Sergen Yalçın'ın sözleri ve Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

calendar 01 Ekim 2025 01:30 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 02:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yanıtı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Liverpool maçı öncesi, "Galatasaray'a Liverpool maçı için başarılar dilerim. Kalbimiz onların yanında." şeklinde yaptığı açıklamayla ilgili gelen sorunun ardından, "Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. Ona da 'Hayırlı olsun' demek istiyorum. Beşiktaş'ın gelişimini görüyoruz. İlk 45 dakikadaki oyun, bunun göstergesi. Önemli bir maça çıkacağız. Yine aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Konsantrasyon sorunumuzun olacağını düşünmüyorum." dedi.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisi için, "18-19 gündür izin yapmadık. Çarşamba günü izin verdik. Prim daha çok izne sevindiler. Beşiktaş önemli bir takım ve yükselişti... Biz de 8'de 8 motivasyonu ile sahaya çıkacağız." diye konuştu.



  
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
