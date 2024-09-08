Oğuz Aydın ve Levent Mercan neden kadroya alınmadı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, fizik olarak daha iyi olmaları gerektiğini söylediği Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı Avrupa listesine yazmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın ve Levent Mercan neden kadroya alınmadı?
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08 Eylül 2024 10:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek Levent Mercan ve sol kanat Oğuz Aydın'ı Avrupa listesine almadı.

Portekizli teknik adam, gurbetçi futbolcu Levent'i güçsüz bulurken fizik olarak daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Mourinho'nun, Alanyaspor'dan bu yaz başında kadroya dahil edilen Oğuz için de aynı görüşte olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon Euro'ya, Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya almıştı.

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