OG Anunoby, Raptors ile sözleşmesini 72 milyon dolara uzattı!

Toronto Raptors ve forvet OG Anunoby'nin, dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.



Anunobi'nin anlaşması, 2024-25 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunduruyor.



The Athletic'den Blake Murphy'ye göre OG'nin sözleşmesi, 2021'deki maaş sınırını korumak adına, maksimum %8 zamlarla yapılandırıldı.



Anunoby, geçtiğimiz sezon bir ilk beş oyuncusu olarak, üçlük çizgisinin gerisinden kariyerinin en yükseği olan %39 isabetle 10.6 sayı, 5.3 ribaund, 1.4 top çalma ve 0.7 blok ortalamaları yakalamıştı.



23 yaşındaki oyuncunun, Serge Ibaka ve Marc Gasol'un serbest oyuncu döneminde ayrılmasıyla, bu sezon daha büyük bir hücum rolü üstlenmesi bekleniyor.



