Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

OG Anunoby, Raptors ile sözleşmesini 72 milyon dolara uzattı!

Toronto Raptors ve forvet OG Anunoby'nin, dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ve forvet OG Anunoby'nin, dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması üzerine anlaştığı bildirildi.

Anunobi'nin anlaşması, 2024-25 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunduruyor.

The Athletic'den Blake Murphy'ye göre OG'nin sözleşmesi, 2021'deki maaş sınırını korumak adına, maksimum %8 zamlarla yapılandırıldı.

Anunoby, geçtiğimiz sezon bir ilk beş oyuncusu olarak, üçlük çizgisinin gerisinden kariyerinin en yükseği olan %39 isabetle 10.6 sayı, 5.3 ribaund, 1.4 top çalma ve 0.7 blok ortalamaları yakalamıştı.

23 yaşındaki oyuncunun, Serge Ibaka ve Marc Gasol'un serbest oyuncu döneminde ayrılmasıyla, bu sezon daha büyük bir hücum rolü üstlenmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal