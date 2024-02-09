OG Anunoby en az 3 hafta yok!

New York Knicks'in forveti OG Anunoby'nin, sağ dirseğinden geçirdiği ameliyattan sonra üç hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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OG Anunoby en az 3 hafta yok!
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09 Şubat 2024 13:06
New York Knicks'in forveti OG Anunoby'nin, sağ dirseğinden geçirdiği ameliyattan sonra üç hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Anunoby, sağ dirseğindeki gevşek kemik parçasının ameliyatla çıkarılması gerektiği bu dirsek sorunu sebebiyle son altı maçı kaçırmıştı.

Aralık ayında Toronto Raptors'tan Knicks'e takas edilmiş olan Anunoby, New York'a katıldığından bu yana 15,6 sayı, 4,6 ribaund, 1,8 top çalma, 1,5 asist ve 1,1 blok ortalamaları yakalıyor.

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